موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 8 على قناة DMC اليوم.. ريهام حجاج في ورطة

الجمهور على موعد لعرض مسلسل صدفة الحلقة 8 على قناة dmc اليوم، إذ أن العمل الدرامي الاجتماعي، بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ انتهت حلقة أمس بالقبض عليها متورطة في قضية آداب منتظرة دليل براءتها.

موعد عرض مسلسل صدفة الحلقة 8 على قناة dmc اليوم

ويأتي موعد عرض مسلسل صدفة، الحلقة 8 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

ويكون موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

بينما يأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 8 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة

ويدور مسلسل صدفة، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تقع في العديد من المشكلات دون عمد، وبمحض الصدف تماماً.

ومسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.