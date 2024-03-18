ينتظر جمهور الفنانة ريهام حجاج أحداث مسلسل صدفة الحلقة 8، ومن المقرر أن تشهد العديد من الأحداث والأمور المشوقة، خاصة أن الحلقات الماضية تضمنت تورط «صدفة» في زيجة وهي دون وعيها من رشدي الشامي، بل وادعائه بأنها استلمت منه 30 ألف جنيه مقابل مرافقته ليلة كاملة.

مسلسل صدفة الحلقة 8.. هل تقاطع ريهام حجاج شقيقتها

وخلال أحداث مسلسل صدفة، طلبت منها شقيقتها رحاب الجمل، الذهاب معها إلى الطبيب للتأكد من أمر زواجها، الأمر الذي أغضب صدفة، ولكن وافقت عليه مقابل أن تقاطع شقيقتها للأبد.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويدور مسلسل صدفة، حول «ميس صدفة» مدرسة التاريخ التي تقع في العديد من المشكلات دون عمد، وبمحض الصدف تماماً.