موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج

ينتظر المشاهدون موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 8 على قناة CBC وشاشات المتحدة المختلفة، وهو من بطولة الفنانة ريهام حجاج، إذ تقدم هذا الموسم الرمضاني مسلسلًا كوميديًا اجتماعيًا، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المختلفة، وخاصة للطلاب والطالبات خلال مرحلة المراهقة.

موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 8

ويأتي موعد إعادة مسلسل صدفة على قناة cbc الحلقة 8 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

موعد إعادة مسلسل صدفة

ويأتي موعد موعد إعادة مسلسل صدفة، الحلقة 8 على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 صباحًا.

ويكون موعد موعد إعادة مسلسل صدفة الحلقة 8 على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.