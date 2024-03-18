«التحالف الوطني» بالبحيرة يوزع 600 كرتونة رمضان على عمال النظافة

نفذت مؤسسة نيل الكاتب إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعالية توزيع كراتين رمضان على عمال النظافة، عقب حفل الإفطار الجماعي الذي أقيم بمدينة دمنهور، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب، و600 عامل نظافة.

حفل إفطار جماعي لعمال النظافة في البحيرة

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تولي عمال النظافة اهتماما كبيرا كونهم ركيزة أساسية في الحفاظ على نظافة المحافظة، معربة عن سعادتها بحضور الفطار الجماعي معهم.

ومن جهتها، قالت الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكاتب إحدى كيانات التحالف الوطني، أن توزيع كراتين رمضان على عمال النظافة يأتي تحت مظلة التحالف الوطني، مشيرة إلى أنه تم توزيع 600 كرتونة على العاملين.

وذكرت رئيس مجلس مؤسسة الكاتب، أن عدد كراتين رمضان المستهدفة خلال الشهر يصل إلى 20 ألف كرتونة، موضحة أنه تم توزيع عدد منها خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار على الأسر الأكثر استحقاقا.