رمضان عبد الرازق: علاقتي بالله قائمة على الأمل وجبر الخاطر المستمر

أكد الشيخ رمضان عبدالرازق، أن علاقته بالله قائمة على الأمل الدائم وجبر الخاطر المستمر، موضحًا أن جبر خاطر الله له يأتي ويقابل بكسر الخاطر من البشر.

وتابع «عبدالرازق»، خلال حواره ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي أحمد الخطيب: «عمر ربنا ما يكسر خاطرك أبدا.. كسر خاطر بيكون من نفسك ومن عدوك، دايما روح لربنا فيجبر كسرك وخاطرك».

رمضان عبد الرازق: الله يعطينا دائما الراحة والاطمئنان

وأشار إلى أن الله دائمًا ما يفتح للعباد التي تلجئ له باب من الأمل، موضحا أنه يحب اسم الله «الجبار»؛ لأنه يعطينا جميعًا دائمًا الراحة والاطمئنان، ويٌشعرنا بالطمأنينة، ويجبر بخاطر الجميع.