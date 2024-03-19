يواصل الفنان أحمد مكي مغامراته خلال مسلسل الكبير أوي 8، إذ انتهت الحلقة 8 بمحاصرة الشرطة للبنك المتواجد به حزلقوم وعصابته المكونة من جوني «أحمد مكي» ومربوحة «رحمة أحمد» وعدد من اهالي قرية المزاريطة.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 9

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 9، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام 3 صباح اليوم التالي للعرض الأول، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثًا شيقة أبرزها محاصرة الشرطة للبنك المتواجد فيه العصابة المكونة من فريق من أهالي المزريطة بينهم «مربوحة جوني والعترة وهجرس ونفادي وطباظا»، لتنتهي الحلقة بمحاولات حزلقوم التصرف والهروب بطريقة تبعد عنهم المساءلة القانونية.