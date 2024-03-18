أبو شامة: فرنسا تحاول إنقاذ أوكرانيا.. وعاصفة من الجدل تملأ باريس

علق الكاتب الصحفي مصطفى أبوشامة، على إعلان زعماء مثلث فايمار «ألمانيا، فرنسا، وبولندا» تشكيل تحالف لتوفير أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا.

وقال «أبوشامة»، في مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» من تقديم الإعلامية إيمان الحويزي: «تدخل الأزمة الروسية الأوكرانية عامها الثالث وسط علامات استفهام كثيرة حول مستقبلها، وقادم لهذه الأزمة التي تبدو للمجتمع الدولي معضلة كبيرة عصية على الحل».

وأوضح: «تحاول فرنسا من خلال تحالفها مع ألمانيا وبولندا إنقاذ أوكرانيا، بعد تحركات مكثفة من الرئيس الأوكراني خلال الأسابيع الماضية لشحذ الهمم الأوروبية من أجل ملء شغور الدعم الأمريكي المتردد والمرتبك خلال الفترة الأخيرة».

وواصل: «تحاول فرنسا أن تملأ هذا الفراغ، وإن كان التصعيد الفرنسي من ماكرون خلال الأيام الأخيرة أثار لغطا وغضبا كبيرين في أوساط سياسية مختلفة بما في ذلك الداخل الفرنسي، والمسألة تخطت ما أعلنه رؤساء مثلث فايمار، إذ تناولت تصريحات الرئيس الفرنسي احتمالية المشاركة بقوات فرنسية برية وهو ما يعني تورط فرنسا بالكامل في الحرب، وهو أمر أثار عاصفة من الجدل في المجتمع الفرنسي والمجتمع الأوروبي بشكل عام».