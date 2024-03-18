مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. نظام الملك في موقف صعب بعد هروب حسن الصباح

يقف الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) في موقف صعب، أمام السلطان السلجوقي ملك شاه (إسلام جمال)، في مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بعد هروب حسن الصباح من السجن في الليلة التي سبقت قطع رأسه، وهو الأمر الذي أغضب السلطان بشكل كبير، ووجه بسببه اللوم للوزير صاحب الأخطاء الكثيرة، على حد تعبيره.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. السلطان يعاتب نظام الملك

وقال السلطان ملك شاه للوزير نظام الملك في مسلسل الحشاشين الحلقة 8: «كترت غلطاتك يا نظام الملك.. حطيت صاحبك في مكانة خطر على الدولة وبعدين اكتشفت خيانته وبعدها هرب من سجنك.. 3 غلطات ورا بعض صعب عليا إني أقبلهم».

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. نظام الملك يتوعد حسن الصباح بعد هروبه

وأكد نظام الملك أنه جاهز لأي عقاب من السلطان بسبب تلك الأخطاء، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، لكنه أخبره أن العقاب سيكون في حال ظهور حسن الصباح مرة أخرى، ووقوفه في حالة عداء مع الدولة، ويؤكد نظام الملك أنه لن يترك حسن الصباح يعيش ليحقق أغراضه.