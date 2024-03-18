يفصل الجمهور ساعات قليلة عن موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 على قناة DMC اليوم، المقرر أن تشهد العديد من الأحداث التاريخية في رحلة حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، حيث يبدأ فصلا جديدا من حياته بعد الاستيلاء على قلعة آلموت لتكون مقرا لحكمه.

يسبق موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 على قناة DMC اليوم، العرض الأول على منصة WATCH IT الإلكترونية في تمام الساعة السابعة والربع مساء، حيث تتيح المنصة لمشتركيها الفرصة لمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يبحث عن مقر لجماعته

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 على قناة DMC اليوم

ينطلق موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء على قناة DMC، كما يتواصل عرض الحلقة الجديدة على قناة DMC دراما الساعة الحادية عشرة مساء، وتعاد الحلقة الثامنة على قناة DMC بين الساعة الثانية إلا ربع صباحا إضافة إلى إعادة ثانية الساعة الرابعة والربع عصرا.