مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. مهندس الديكور يكشف كواليس بناء قلعة ألموت

ينتظر الجمهور عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، حيث يصل حسن الصباح «كريم عبد العزيز» إلى قلعة آلموت لتكون مقرا لجماعته بعد أن يحصل عليها من مالكها القديم، والتي كان لها دور كبير في الأحداث التاريخية التي صاحبت جماعة الحشاشين ومؤسسها في القرن الحادي عشر الميلادي.

وكشف أحمد فايز، مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، كواليس بناء قلعة آلموت في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا: «تم بناء القلعة بالكامل على قطعة أرض كبيرة وخالية في مدينة الإنتاج الإعلامي، كي لا نستعين بأي مؤثرات، كنت أحارب كي لا يخرج شيء بشكل غير حقيقي، واهتممنا بأدق تفاصيلها من شكل الحجارة المستخدمة في البناء وملمسها وحتى ارتفاعها».

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. قلعة آلموت

مهندس ديكور الحشاشين: ارتفاع قلعة آلموت في المسلسل وصل لـ18 مترا

وأشار المهندس أحمد فايز إلى أنّ ارتفاع قلعة آلموت ضمن مسلسل الحشاشين الحلقة 8، وصل إلى 18 مترا، وهو ارتفاع غير مسبوق في مواقع تصوير المسلسلات المصرية كما تضمنت القلعة 11 موقعا للتصوير داخليا وخارجيا.