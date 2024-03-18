عالم أزهري: تنمية الإنسان كانت محور اهتمام النبي.. والملائكة مجبولة على الطاعة

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن تنمية الإنسان كانت محور اهتمام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن النموذج الأكمل موجود في سيدنا النبي؛ فهو مخلوق لكنه سيد المخلوقين.

رسالة سيدنا محمد جاءت للإنسان والجن

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «بشرى»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «رسالة سيدنا محمد جاءت للإنسان والجن، والملائكة مجبولة على الطاعة، والحيوانات والجماد حنت له».

وأشار إلى أن «المشكلة إن بعض الناس بيدخلوا في ندية لله، على الرغم من أنهم عباد لله، لكنهم لا يؤمنون بالقدر وعندهم قمصة من القدر، وسيدنا النبى كان يعمل على أن يجعل الإنسان عبد لله، ويتحرر من أفكار العبودية لغير الله».