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قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

كتب:

محمد عزالدين
07:44 م | الجمعة 15 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.

 

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قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة

قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر)

بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين
بقلم محمد عزالدين