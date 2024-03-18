كيفية تعليم الأطفال معنى «الإنسانية».. علميهم زي يحيى وكنوز

عند الحديث عن غرس القيم الأخلاقية عند الأطفال يجب أن يكون أول هدف هو تعليمهم معنى الإنسانية، وهو ما حاول أبطال مسلسل الكرتون يحيى وكنوز تعلميه لهم، بحديث «يحيى» عن معنى الإنسانية وشرحها خلال حلقة اليوم، لتتساءل الأمهات كيفية غرس هذه القيمة بداخلهم.

مسلسل الكرتون يحيى وكنوز 3

يحمل الطفل «يحيى» راية تعليم الأطفال مختلف القيم، ليحكي لهم معنى الإنسانية، وهو يتحدث مع الأستاذ «فضولي» الذي يعمل مع أفراد عصابة سارقي الهوية المصرية، ليوبخه عما يعمل، وكيف أنه لا يعرف معنى الإنسانية، ليعبر: «الإنسانية هي اللي بتحرك كل إنسان، هي اللي بنيت مختلف الحضارات وقامت بها الشعوب».

«المصري عرف الطب عشان يعالج الناس ودي إنسانية، حتى المساجد والمعابد بناها أجدادنا عشان الناس تعبد ربنا مش عشان الفلوس ودي كانت من صور الإنسانية، واختراع أدوات الزراعة عشان الإنسان يزرع ويأكل كل الناس»، ليعبر يحيى أن ذلك أبهى صور الإنسانية، ويؤكد له أن من يفكر فقط في نفسه بعيدا عن أن يكون إنسانًا.

تعليم الأطفال معنى الإنسانية

الإنسانية هي البوصلة التي تجعل الإنسان متجهًا نحو الصواب، ويبني الأحكام الصحيحة في شتى المواقف، ولا يأتي على حق أحد ويعيش في سلام، وتعليم ذلك للأطفال يجب أن يكون بعدة خطوات، وهو ما عبر عنه الدكتور جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن تربية الأطفال على القيم الإنسانية يجب أن تبدأ منذ الصغر وعن طريق التالي: