اتفضل قهوة.. أبطال يحيى وكنوز يعرفون الأطفال بأشهر أغاني عمر الجيزاوي

«مالك قاعد ليه بتفكر شايل فكر كثير ومكثر، الدنيا حلوة وزي السكر دوق واشرب اتفضل قهوة»، كلمات أطلقها أبطال مسلسل الكرتون يحيى وكنوز ليعرفوا الأطفال بأشهر أغاني الفنان الراحل عمر الجيزاوي «اتفضل قهوة» وهو مونولوجست من أيام الزمن الجميل، شارك في العديد من الأعمال الفنية المختلفة على مدار فترة الخمسينيات، وهو ما كان له صدى مختلفا داخل الأطفال الذين ظلوا مرددين «اتفضل قهوة».

اتفضل قهوة للفنان عمر الجيزاوي

«مشيت دوغري يا أبويا مقبل عم بفكر في اللي جرى لي، لقيت حاجة مليحة تبرجل حلو وزين وشاغل بالي، لما شوفته بقيت مبسوط، لا منه في جرجا ولا أسيوط على الجبين منديله مربوط وعزمته اتفضل قهوة، وكلمته اتفضل قهوة، جميل خفة اتفضل قهوة طلع صدفة اتفضل قهوة، وأه يا حبيبي اتفضل قهوة»، ظل يردد أبطال يحيى وكنوز الكلمات، وهي للمونولوج الشعبي «اتفضل قهوة»، الذي تم إنتاجه عام 1951 للملحن عبدالعزيز محمود والمؤلف فتحي قورة.

وظلوا يرددوا «والنبي تيجي كتر خيرك اتفضل قهوة، مانيش فاضي اتفضل قهوة، أنا رايح أنعس اتفضل قهوة عندي قضية اتفضل قهوة»، ليتذكر الأجداد الفنان عمر الجيزاوي وهو يرقص بجلبابه البلدي الشهير، ممسكًا بيده العصا بملامحه المختلفة وهيئته وكلماته الساخرة التي كان يحبها الجميع، وجعل الكثيرين في حاجة لمعرفة المزيد من أغانيه ومعلومات عنه.

من هو الفنان عمر الجيزاوي؟

وُلد الفنان عمر الجيزاوي عام 1917 في محافظة أسيوط، ولم يكمل تعليمه، ليشارك والده تحمل نفقات البيت منذ صغره، وعمل وهو صغير في ورشة في القرية، حتى سافر إلى الجيزة ليلتحق بأحد الأعمال في المعمار، وكان في أي مناسبة هو المغني والملحن، وأثناء العمل كان يدوي بصوته حتى سمعه المقاول، ليطلب منه أن يغني في فرح ابنته ليطلب الناس من بعدها أن يغني في أفراحهم.

عمل في الأفراح لفترة طويلة وتميز بهيئته وبشخصيته المختلفة، وبدأ يعرفه الجميع ويسمعون اسمه وانضم لفرقة علي الكسار، ومن هنا تقدم للسينما وقدم مجموعة من الأعمال، وقرر أن يكون فرقة خاصة به ونجح نجاحًا مدويًا، بحسب حديث الفنان سمير غانم، في برنامج «أيامنا الحلوة»، إذ حكى أنه كان قد وصل لمرحلة سوبر ستار عندما كان هو طالبًا في كلية الزراعة جامعة إسكندرية: «كنت كونت فرقة صغيرة وبلف بيها نغني، بس كان محدش يعرفنا وكنت بشوفه دايمًا كنا بنفضل نتفرج عليه، وكان في آلاف بيسمعوا له».

وذكر أن الفنان عمر الجيزاوي تميز بأنه متسامح وطيب الخلق، وشارك في العمل في العديد من الأفلام منها المقدر والمكتوب وحلال عليك وبنت الجيران ولسانك حصانك، وكرمه الرئيس جمال عبد الناصر لاشتراكه في المجهود الحربي عام 1956، ونال من الرئيس الراحل أنور السادات شهادة الجدارة، وأحيا حفل زواج ابنته السيدة جيهان، ليتوفى عام 1983 بعد إصابته بجلطة.