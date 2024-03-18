كيف نجا يحيى وكنوز من الإعدام؟.. الملك بسماتيك الأول كلمة السر

مغامرات وأحداث كثيرة، يحكيها أبطال مسلسل يحيى وكنوز 3، ودارت أحداث الحلقة الثامنة حول إنقاذهما للهوية المصرية، لكن لعدم معرفة الجنود في مصر القديمة بهما وشكلهما غير المألوف بالنسبة إليهم، كان قد حُكم عليهما بالإعدام، ظنًا أنهما جاءا لسرقة البلد، وهما في طريقهم إلى المكان المخصص بتنفيذ الأحكام، فكر «سينو» في أن يستعين بالملك بسماتيك الأول لإنقاذهما.

مسلسل كرتون يحيى وكنوز الحلقة 8

كان يعرف الملك بسماتيك الأول «يحيى» عندما ظهر له أول مرة، وأبلغه بأن يتولى الحكم هو وابنته، فكان له باع كبير من الثقة في قلبه، فأبلغ بالإفراج عنهما، ليحكوا له أنهما من زمن آخر، ليسألهما عن فترة حكمه وماذا سيحدث فيها، ويخبره يحيى بأنها ستكون من أحسن الفترات في مصر: «حكمك هيتستمر لفترة طويلة، وكيميت هتنهض على إيديك، والشعب هيقف معاك، لأنك رجعت له استقراره».

الملك بسماتيك يرسل رسالة لشعب مصر

يؤكد يحيى، للملك بأن عهده سيشهد التعاون بين كميت وبلاد الإغريق: «هتوقع معاهدات سلام وتجارة بينهم»، ليخبره الملك بأن هذا ما يفكر فيه بالفعل، ليضحك الملك قائلا لهما بأنهما بالنسبة لهم ماضي، لترد كنوز: «أنت بالنسبة لنا حضارة، لولاها مكناش هنبقى موجودين وفخورين أننا من أحفادك وبنحمي اسمك»، ليرد أنه فرح أيضًا ويريدهم يحملوا السلام للجميع: «فرحان أن ليا أحفاد زيكم عارفين اسمهم وبيدافعوا عنه».

موعد مسلسل يحيى وكنوز

وجبة دسمة للأطفال على الفطار من المعلومات التاريخية يقدمها مسلسل الكرتون يحيى وكنوز، وموعد العرض الأول على قناة dmc، الساعة 6 مساءً بتوقيت المغرب، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعرض أيضا من خلال منصة Watch IT.