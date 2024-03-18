أصل تسمية مصر القديمة «كيميت».. ظهرت في الحلقة 8 من مسلسل يحيى وكنوز 3

يواصل «يحيى» وشقيقته «كنوز» مغامراتهم خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل يحيى وكنوز 3، إذ تمكنوا من مقابلة الملك بسماتيك الأول بعد اتهامهم بخيانته، نتيجة العثور على لوحة الهزيمة، التي تبين أن الأشوريين هم من هزموا الملك، لذلك حُكم عليه وشقيقته «كنوز» والأستاذ فضولي بالإعدام.

ودار حوار بين الملك بسماتيك الأول ويحيى وشقيقته كنوز بعد استضافتهما في القصر، وتحدثوا عن كيف نهضت «كيمت» أي مصر القديمة، الأمر الذي أثار تساؤلا عن أصل تسمية مصر القديمة «كيميت».

أصل تسمية مصر القديمة بـ«كيميت»

مصر القديمة فى شمال إفريقيا كانت من أقوى الحضارات وأكثرها تأثيرًا فى المنطقة بين عامي 3100 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد، حيث خلفت وراءها كثير من الآثار والوثائق التي ما يزال العلماء يدرسونها حتى وقتنا هذا، حيث ارتبطت مصر القديمة ارتباطًا وثيقًا بأجزاء أخرى من العالم، إذ جلبت وصدرت البضائع والطعام والأشخاص، وفقا لكتاب «الأصول الزنجية للحضارة المصرية» ترجمة حليم طوسون.

أطلق على مصر القديمة عدة أسماء، منها «كيمت» التي كانت تطلق عليها في اللغة المصرية القديمة، وهي تعني «الأرض السوداء»، أو «الأرض الخصب»، والتي تُشير إلى التربة السوداء الغنية بالطين على ضفاف نهر النيل، نتيجة الشريط الضيق من وادي النيل الذي كان المصري قديماً يمارس مهنة الزراعة فيه.

مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.