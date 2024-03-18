ورطة حفيد يحيى الفخراني في الحلقة 8 من عتبات البهجة.. أسباب منع عملة البتكوين بمصر

خلال عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، حدث موقف مع «عمر» حفيد بهجت الأنصاري، أثناء إقناع أحد الأشخاص له باستخدام العملات الرقمية، على أحد المواقع الأجنبية، ليرد الأخير بأن البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، ممنوع استخدامها في مصر.

السنوات الماضية شهدت ظهور العديد من العملات الرقمية، لعل أبزرها وأشهرها هي البيتكوين، الممنوع تداولها في مصر، فضلاً عن وجود عملات رقمية أخرى غير مألوفة، ثبت استخدامها في عدة جرائم، لكن في التقرير التالي نتحدث عن أسباب منع عملة البيتكوين في مصر.

البنك المركزي المصري، كان أصدر بيانًا في وقت سابق، يحذر فيه من استخدام العملات المشفرة، بسبب المخاطر التي قد تنتج عن ذلك، فضلاً عن كونها عملات ليست ملموسة، ولا تخضع لأي رقابة حول العالم، وشدد المركزي المصري على عدم الانخراط في تداول تلك العملات شديدة المخاطر.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

الجدير بالذكر، أن مسلسل عتبات البهجة يعرض على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساءً بالتزامن مع عرضه عبر منصة watch it، أما الإعادة ستكون في تمام الساعة 12 مساءًا و5 صباحًا.

أحداث مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة يتحدث عن العلاقة بين الجد بهجت الأنصاري وأحفاده، حيث يعيش وكيل الوزارة السابق بهجت الأنصاري مع حفيديه عمر وجميلة، وتدور الأحداث حول محاولة بهجت الأنصاري الحصول على المال، من أجل سد حاجة أحفاده، لدرجة أنها لجأ لبائعة الكشك لسداد احتياجاتهما عن طريق اللجوء لبائعة الكشك «نعناعة» والمدرس «عبدالبديع».