يارا تامر.. 7 صور لخطيبة المطرب مسلم السابقة بعد فسخ خطبتهما

أعلن مطرب المهرجانات مُسلم، منذ قليل، فسخ خطبته على يارا تامر، فتاة من خارج الوسط الفني، التي أعلن خطبته لها منذ 18 يوما وتحديدًا في 29 فبراير الماضي، في حفل حضره عدد من الأصدقاء والمقربين.

حذف صور خطيبة مُسلم السابقة من حسابه

ونشر مُسلم، ستوري عبر انستجرام، قال فيها: «خلصت يا جماعة»، كما حذف جميع الصور التي تجمعهما، وصور الخطبة من صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا.

خطوبة مُسلم ويارا تامر

وتأتي خطوبة مسلم وهذه الفتاة، بعد طلاقه بشهرين فقط من زوجته السابقة ميكا البغدادي، كما سبق وأعلن في شهر ديسمبر 2023 الماضي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».