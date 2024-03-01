بعد خطوبة مسلم.. رسالة المطرب للعروس الجديدة: «إحنا في ضهر بعض»

سيطرت خطوبة مسلم وكل ما يتعلق بها من صور ومقاطع فيديو، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث حرص المطرب على نشر كل تفاصيل هذه الليلة التي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بأحد قصور منطقة مصر الجديدة.

مسلم ينشر لقطات من صور الخطوبة

جاءت خطوبة مسلم من عروسه يارا، بعد نحو 60 يوما من إعلانه خبر انفصاله عن زوجته ميكا البغدادي والدة ابنه، ولكن حدثت بينهما العديد من الخلافات التي قرر فيها الثنائي الابتعاد، وذلك حسب ما أعلن مسلم عبر حسابه على إنستجرام.

ومن خلال الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها مُسلم عبر خاصية ستوري بإنستجرام، حاول التغزل في عروسه الجديدة وتوجيه عبارات المدح والثناء سواء فيما يخص إطلالتها في حفل الخطوبة أو في شخصيتها التي انجذب إليها.

خطوبة مسلم ورسالته إلى عروسه

ووجّه لها رسالة بقوله: «النهاردة بجد عرفت إن نهاية 2023 أجمل نهاية بالنسبة لي، ‏وأصبحت أجمل إنسانة في حياتي، ربنا كرمني بيها بعد تعب كبير ومشاكل كتير في حياتي، بحبك جدًا وربنا يخليكي ليا ونفضل سند لبعض وضهر جامد يا أجمل يارا».