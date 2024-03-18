بعد 18 يوما فقط.. المطرب مسلم يفسخ خطوبته

أعلن المُطرب مُسلم فسخ خطوبتة، بعد 18 يوما فقط من الخطوبة، التي احتفل بها يوم 29 فبراير الماضي، على إحدى الفتيات من خارج الوسط الفني، في حفل حضره الأصدقاء المُقربين من الطرفين.

ونشر مُسلم ستوري عبر انستجرام قال فيها: «خلصت يا جماعة»، كما حذف جميع الصور التي تجمعهما، وصور الخطوبة من على صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا.

وتأتي خطوبة مسلم من على هذه الفتاة، بعد طلاقه بشهرين فقط من زوجته السابقة ميكا البغدادي، كما سبق وأعلن في شهر ديسمبر 2023 الماضي، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».