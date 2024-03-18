مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. كيف غدر كريم عبدالعزيز بأمير قلعة آلموت محمد رجب ؟

ظهر الفنان محمد رجب، ضيف شرف مسلسل الحشاشين الحلقة 8؛ إذ أدى دور أمير قلعة آلموت التي يسعى حسن الصباح للاستيلاء عليها، لتكون مقر حكمه، بسبب موقعها البعيد والصعب الوصول إليه.

وبالفعل يتوجه حسن الصباح ورجاله إلى القلعة، ليطلبوا من أميرها البقاء فيها لأيام قليلة خلال رحلتهم، وذلك ضمن خطتهم المتفق عيها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يستولي على قلعة آلموت

يتعجب أمير قلعة آلموت من سكوت حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، ليخبره زيد ابن سيحون (أحمد عيد) أنه صائم عن الطعام والحديث، ولا يتكلم إلا بإذن إلهي، ويقرر أن يستضيفهم في القلعة حتى يحين موعد حديث حسن الصباح.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. أتباع حسن الصباح يغدرون بأمير قلعة آلموت

وفي الوقت نفسه، يتجه عدد من الرعاة إلى القلعة، من أجل مقابلة الإمام حسن الصباح، ويوافق أمير قلعة آلموت على دخولهم، ضمن الخطة التي وضعها الصباح مع زيد ابن سيحون، بأحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، وفي الليلة الثالثة يطلب حسن الصباح من الأمير إشعال النار لتكون الإشارة التي يوجهها لأتباعه لاقتحام القلعة، ويمنحه مبلغا مقابل ترك القلعة ويطرده منها.