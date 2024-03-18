مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يعرف النبات المخدر

يواصل حسن الصباح (كريم عبد العزيز) رحلته بعد هروبه من سجن نظام الملك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، وخلال الرحلة يقف زيد ابن سيحون (أحمد عيد) لقطف نوع غريب من النبات ويخبرهم عن مدى سحره وقوته، وهو نبات (القب الهندي) المخدر.

ويكشف زيد ابن سيحون لحسن الصباح ورجاله مدى قوة هذا النبات، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، قائلا: «نبات السحر يأكل منه الحصان يمشي بيك أيام وليالي بلا تعب.. أما أنت لو تحرقه وتشم دخانه تطير مع الدخان زي ما أنت عايز وتحلم.. عايز بساتين وجناين تروح .. عايزز قصور وجواري تروح عايز تروح الجنة تروح».

مسلسل الحشاشين الحلقة 8

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. زيد بن سيحون يخبر حسن الصباح بقوة النبات المخدر

ويسأله حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، إذا كان تأثيره مثل تأثير الخمور، فيجيبه:«الخمور بتخلي الدم يغلي في العروق لكن ده دخانه بيخليك أخف وأهدى .. عرفته في السجن دخانه كان بيخف أي ألم وعذاب».