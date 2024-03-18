مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. الخيمياء والفراسة وراء معجزات حسن الصباح

كشف الراوي في بداية مسلسل الحشاشين الحلقة 8، السر وراء قدرة حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، على فعل أشياء غريبة، وهو ما جعل البعض يصدق في كونه شخص صاحب معجزات أو كرامات؛ لأن حسن الصباح كان صاحب فراسة، ويستطيع استنتاج الكثير عن الشخص الذي أمامه، بالإضافة إلى معرفته الواسعة بالكثير من العلوم.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. الصباح يستفيد من المعجزات

وقال الراوي في مسلسل الحشاشين الحلقة 8، مفسرا معجزات حسن الصباح التي ظهرت في الحلقات الماضية: «حسن أهل فراسة ينظر في عين اللي قدامه يقرأها، أسرار العلوم من خمياء وفلك وغيره بيخلوا حسن يعمل أشياء عجيبة يتقسم اتنين قدام عنيك أو يوشوف في عقلك في حلمك ويظهر في كوابيسك».

وتابع: «حسن الصباح استفاد من المعجزات المذكورة في الكتب السماوية.. هو شايف إن غايته عظيمة أي شبء يبرر من أجلها».

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. فصل جديد في حياة حسن الصباح

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8 فصلا جديدا في حياة حسن الصباح، بعد هروبه من سجن نظام الملك، لكنه سيكون الفصل الأخطر مع السيطرة على قلعة آلموت لتكون مقر حكمه ودعوته الدموية.