مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. كريم عبد العزيز يبدأ في إيهام الناس بالمعجزات

يدخل حسن الصباح (كريم عبد العزيز)، إلى إحدى القرى النائية عن مدينة أصفهان، ويسأل أحد سكانها عن مأوى له ورجاله، ويخبر «الصباح» أحد الأشخاص بأنه يعلم أن لديه طفل مريض ويطلب منه أن يراه، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، ويضع يده على صدر الطفل ويتمتم ببعض الكلمات قائلا: «ببركة مولانا الإمام».

مسلسل الحشاشين الحلقة 8

يطلب حسن الصباح، كوبا من الحليب ويضع فيه أجزاء من النبات المخدر الذي حصل عليه من زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، ثم يعطي الطفل الكوب ليشربه وبعد ثوانٍ يشفى، ويشعر أهله بالفرحة الشديدة ويقبل والده يد الصباح، ليبدأ أهل القرية في الإيمان بحسن الصباح ودعوته للإمام نزار ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. زوجة حسن الصباح تخاف عليه من نفسه

على الجانب الآخر، تجلس دنيا زاد (ميرنا نور الدين)، زوجة حسن الصباح، تنتظر عودته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، وتقول لصديقتها إنها لا تخاف من حسن الصباح من الخطر، ولكنها تشعر بالخوف عليه من نفسه لأنه عنيد وقد يضحي بأي شيء في سبيل الوصول لهدفه.