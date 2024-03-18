ملخص حلقة 8 مسلسل الحشاشين.. حسن الصباح ينصب نفسه حاكما لقلعة آلموت

يقع اختيار حسن الصباح «كريم عبد العزيز» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، على قلعة ألموت لتكون مقرًا له، إذ يجد أنها على جبل عالي مما يجعلها حصنًا صعب المنال، ويطلب من زيد ابن سيحون «أحمد عيد» جمع المعلومات الكافية عن القلعة وصاحبها، بينما يضع خطة ليكسب أهل المنطقة من الرعاة.

ينفذ زيد ابن سيحون «أحمد عيد» وبرزك أميد «سامي الشيخ» ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، خطة حسن الصباح لكسب الرعاة أهل المنطقة، إذ يوزعان أولًا، المال على أهل المنطقة من الرعاة ثم السلاح على الرجال ويعداهم وأبناءهم بالجنة والمُلك، ويطلبا منهم التوجه إلى قلعة آلموت، ويقول لهم ابن سيحون: «زوروا مولانا في القلعة 3 ليالٍ.. أول ليلتين تطلبوا منه الدعوة وتذهبوا وفي الليلة الثالثة تظلوا ولما ينظر لكم ويبتسم أشهروا سلاحكم وأملكوا قلعتكم».

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. حسن الصباح يعد أتباعه بالجنة

يحاول حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8، معرفة كل التفاصيل عن مالك القلعة التي يمتلكها أمير ديلمي بعد أنّ أشتراها من سنوات طويلة، ويخبره أهل القرية عن كل المعلومات التي ستساعده في الاستيلاء عليها خاصة بعد انضمام عدد كبير من سكان المناطق القريبة من القلعة، وبالفعل يستولى عليها من أميرها بعد خداعه ويعلنها عرشًا للدولة الجديدة التي يقيمها.