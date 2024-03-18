أماكن بيع السكر في الإسماعيلية الثلاثاء 19-3-2024.. الكيلو بـ27 جنيها
كتب:
عمرو الورواري
10:45 م | الإثنين 18 مارس 2024
توفير أطنان من السكر في الإسماعيلية
كشفت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، أماكن بيع السكر بعدد من الأحياء والمراكز، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مشيرة إلى توفره لجميع المواطنين بحد أقصى 2 كيلو لكل شخص.
أماكن بيع السكر في الإسماعيلية في احياء الاسماعيلية
وقالت المديرية في بيان، إنه سيتاح بيع السكر بسعر 27 جنيهًا تحت إشراف مفتشي التموين في الأماكن التالية:
حي أول الإسماعيلية
1- ماركت عباد الرحمن بشارع إسكندرية.
2- جمعية الكمبراتيف بمنطقة نمرة 6.
حي ثان الإسماعيلية
1- ماركت المحمدي في شارع المستشفى.
2- منفذ العجايبي والطاحونة في شارع الثلاثيني.
3- منفذ حاتم الزعفراني في شارع هدى شعراوي.
4- منفذ الدنيا بخير في شارع السكة الحديد.
5- مشروع الأمن الغذائي بجوار موقف حي السلام.
حي ثالث الاسماعيلية
1- منفذ المشنة بنطاق حي ثالث الإسماعيلية.
2- ماركت الوديان بأرض موظفي الدولة.
3- ماركت أهل الصفة بنطاق ارض الجمعيات.
4- ماركت الدنيا بخير في منطقة الخامسة.
5- ماركت الدنيا بخير في منطقة الزهور.
6- جمعبة الأسماك في الشارع التجاري.
أماكن بيع السكر في القنطرة غرب
1- منفذ حسين سند في القنطرة غرب.
2- منفذ منصور سعيد في القنطرة غرب.
3- منفذ محمد عبد الله في قرية أبو خليفة.
4- منفذ علي صالح سلمان في قرية أبو خليفة.