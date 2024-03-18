أماكن بيع السكر في الإسماعيلية الثلاثاء 19-3-2024.. الكيلو بـ27 جنيها

كشفت مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، أماكن بيع السكر بعدد من الأحياء والمراكز، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو، مشيرة إلى توفره لجميع المواطنين بحد أقصى 2 كيلو لكل شخص.

أماكن بيع السكر في الإسماعيلية في احياء الاسماعيلية

وقالت المديرية في بيان، إنه سيتاح بيع السكر بسعر 27 جنيهًا تحت إشراف مفتشي التموين في الأماكن التالية:

حي أول الإسماعيلية

1- ماركت عباد الرحمن بشارع إسكندرية.

2- جمعية الكمبراتيف بمنطقة نمرة 6.

حي ثان الإسماعيلية

1- ماركت المحمدي في شارع المستشفى.

2- منفذ العجايبي والطاحونة في شارع الثلاثيني.

3- منفذ حاتم الزعفراني في شارع هدى شعراوي.

4- منفذ الدنيا بخير في شارع السكة الحديد.

5- مشروع الأمن الغذائي بجوار موقف حي السلام.

حي ثالث الاسماعيلية

1- منفذ المشنة بنطاق حي ثالث الإسماعيلية.

2- ماركت الوديان بأرض موظفي الدولة.

3- ماركت أهل الصفة بنطاق ارض الجمعيات.

4- ماركت الدنيا بخير في منطقة الخامسة.

5- ماركت الدنيا بخير في منطقة الزهور.

6- جمعبة الأسماك في الشارع التجاري.

أماكن بيع السكر في القنطرة غرب

1- منفذ حسين سند في القنطرة غرب.

2- منفذ منصور سعيد في القنطرة غرب.

3- منفذ محمد عبد الله في قرية أبو خليفة.

4- منفذ علي صالح سلمان في قرية أبو خليفة.