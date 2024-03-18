9 معلومات عن تطوير مستشفى بولاق العام.. انتهاء الأعمال يناير المقبل

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة لمتابعة أعمال تطوير مستشفى بولاق العام، ضمن خطة تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمستشفيات، جاءت الجولة بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والمهندسة أمل فوزي، رئيس حى بولاق أبو العلا، وعدد من قيادات المحافظة.

وأبرز المعلومات عن مستشفى بولاق، وفق تقرير المحافظة ما يلي:

- يقع على مساحة 7 آلاف و233 مترا مربعا.

- تكلفة مشروع تطوير مستشفى بولاق نحو 750 مليون جنيه.

- يضم قسما للمعامل الرئيسية من دم، كيمياء، بكتيريا، طفيليات، معمل أسنان.

المبنى الرئيسي

- المبنى الرئيسى مكون من 6 طوابق بطاقة استيعاب 130 سريرا منها 48 سرير إقامة مرضى، و62 رعاية مركزة.

- يضم 20 حضانة أطفال مبتسرين.

- يضم 19 سرير غسيل كلوي

عيادات خارجية

- يضم 63 عيادة خارجية و5 غرف عمليات

- إقامة مجمع متخصص يضم مركزا طبيا يشمل عيادات فى كل التخصصات الطبية، ومركز أشعة متكاملا، ومراكز تحاليل، وصيدليات، وصالات علاج طبيعي متقدم.

- المتوقع استلام المستشفى فى يناير 2025.