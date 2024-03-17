محافظة القاهرة: 755 مسجدا لأداء صلاة التهجد في رمضان

تلقت محافظة القاهرة تقريرا من مديرية الأوقاف بشأن خطة العمل خلال الشهر الجاري، وتضمنت عدة نقاط لمتابعة سير العملية الدعوية ومنها ما يلي:

تطهير المساجد

- فتح مصلى السيدات بجميع المساجد.

- حملة نظافة موسعة وتطهير لجميع المساجد التي تشهد صلاة التراويح.

- تخصيص 755 مسجدا لأداء صلاة التهجد، وعدد 356 مسجدا للاعتكاف و345 ساحة لاستقبال المصلين.

- تجهيز 29 ملتقى فكري للواعظات على مدار شهررمضان عقب صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة.

ملتقيات فكرية

- تنظيم 29 ملتقى فكري خلال الشهر الكريم بمسجد الإمام الحسين بعد صلاة العشاء وتنظيم درس يومي لصلاة العصر.

- تنظيم 4 ندوات في قصورالثقافة على مدار الشهر.

- العمل على تنظيم 1216 لقاء برنامج تثقيفى للطفل على مدار شهر رمضان

- العمل على تنظيم 200 مائدة الرحمن على مدار الشهر.

- توزيع 500 شنطة رمضان.

- تنظيم 112 مقرأة عقب صلاة الظهر يوم الاثنين من كل أسبوع ، و33 مقرأة للأئمة عقب صلاة الظهر كل ثلاثاء، و118 مقرأة للجمهور عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع، بالإضافة إلى مقرأة نموذجية بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر يوم الأحد من كل أسبوع .