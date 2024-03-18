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دراما المتحدة

شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: «هترجع دهب المنتج بتاعك امتى؟!»

كتب:

محمد عزالدين
09:01 م | الإثنين 18 مارس 2024
سعد الصغير

سعد الصغير

ردّ المطرب الشعبي سعد الصغير على ما نسبه إليه شيخ العرافين، بشأن الاستيلاء على ذهب منتجه السابق عصام فتحي، قائلا: «كان منتجي وكان بيعملي شريط بدهب مراته وعملي الشريط، باع حوالي 3 غوايش، شيخ العرافين تافه».

وواصل شيخ العرافين خلال حوار سعد الصغير مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار: «عم خلف أبو أحمد طلب منك حاجة وليه محلتهاش»، ليرد عليه سعد الصغير: "أنت كذاب، فرح ابنه كان منذ 3 شهور واديته عربيتي وغنيت، مزعلش مني».

وتابع، أنه ليس ممكنا أبدا أن يتسبب في إغضاب عم خلف أبو أحمد: «الراجل ده مكنتش لاقي آكل في رمضان فجاب لي البلح، وبوست ايده، ومش ممكن أزعله أبدا».

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بقلم محمد عزالدين