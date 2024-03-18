شيخ العرافين يحرج سعد الصغير: «الليثي يرفض المشاركة في برنامجك لأنه نجم»

واجه شيخ العرافين المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، قائلا: إن محمود الليثي ورضا البحراوي لا يشاركان في برنامجه، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار.

وقال سعد الصغير: «لا يظهرون في برنامجي لأنهما نجمان، إنما برنامجي يستضيف المواهب الصاعدة والأصوات الجديدة، وفي النصف الثاني من الحلقات بنعمل خير».

ورد عليه شيخ العرافين قائلا: «الليثي مشاك من الفيلم ليه؟! عرضت عليه تديه درع أكتر من مرة، وهو مجاش عشان هو نجم، وأنت مش نجم»، ليرد سعد الصغير: «الليثي أخويا ومعملش أي حاجة، هو أطيب قلب في الدنيا».

كما واجه شيخ العرافين المطرب الشعبي سعد الصغير، على الهواء، وزعم أن إحدى المشتركات في برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات التلفزيونية صرخت في وجهه، وقالت له «متحطش ايدك عليّ»، لافتًا إلى أنها تزوجت مؤخرا، كما أن الحرف الأول من اسمها (د)، وأن الواقعة حدثت في غرفة ماكير القناة.

ونفى سعد الصغير حدوث ذلك، قائلا: «محصلش، أنت مش عارف بتتكلم في ايه، وعاوز تستفزني، شكلك وحش أوي».

أيضا، سأله شيخ العرافين: «عم أحمد السبكي مبقاش يجيب ليه؟! عشان الليثي»، ليرد سعد الصغير: «الليثي نجم النجوم وعم الدنيا، بالنسبة للفيلم، صورنا أسبوع، لكن الكاميرا باظت كلها، وكنت مسافر لأمريكا عشان أشتغل برقم كبير لأني مع عم أحمد السبكي مبخدش جنيه، فشالوني وأحمد شيبة من الفيلم وركنوا الأسبوع ده وصوروا تاني من أول وجديد».