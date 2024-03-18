«ده أراجوز».. سعد الصغير يرد على تصريح شعبان عبدالرحيم: «معاه حق وأنا بقول على نفسي كده»

رد المطرب الشعبي سعد الصغير، على ما نسبه إليه شيخ العرافين، بشأن عمله طبالا وراء المطرب الشعبي الكبير عبدالباسط حمودة، قائلا: «هو أستاذي لكن عمري ما طبلت وراه».

وأضاف سعد الصغير، الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، المذاع على قناتي المحور والنهار: «أنا طبلت وراء طارق الشيخ، ومحمد فؤاد وأماني جادو، وحمدي الجنايني وعربي الصغير ورمضان البرنس، وشرف ليّ إني أطبل ورا حكيم لكن ده محصلش».

وواجهه شيخ العرافين، بتصريحات المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، التي وصفه فيها بأنه «أراجوز»، ليرد سعد الصغير: «أبويا بيهرج معايا، الراجل ده طلعني من الحبس وهو ميعرفنيش، لأني شديت مع حد وأنا بغني في شارع الهرم، اتعمل لي محضر واتحبست، راح داخل هناك وقال افتح ده ابني، وغلط الراجل اللي اتخانقت معاه.. شعبان عبدالرحيم صريح، وأنا بقول على نفسي كده، أنا راجل مؤدي مش مطلب».