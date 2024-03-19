مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 9

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، بداية من المواقف التي مر بها يحيى الفخراني «بهجت» في سنتر الدروس الخصوصية، جعل المشاهدين في انتظار الحلقات المقبلة، وبانتظار عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 9.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc

وستعرض الحلقة 9 من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساء للعرض الأولى للحلقة، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 12 ظهرا، و5 صباحا يوميا.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8

موقف لـ«عمر» حفيد بهجت، وخلال عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، ظهر فيه أثناء إقناع أحد الأشخاص له باستخدام العملات الرقمية، واستخدام الدارك ويب بشكل كبير.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.