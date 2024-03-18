مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. يحيى الفخراني يتعرض لمواقف صعبة في السنتر

مواقف عديدة عاشها الفنان يحيى الفخراني «بهجت»، في مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8، خلال تواجده في سنتر الدروس الخصوصية، الذي يدرس فيه «عبد البديع» الفنان هشام إسماعيل دروس الكيمياء، بداية من موقف عاملة في سنتر الدروس تعمل دون الحصول على مقابل مادي.

مسلسل عتبات البهجة 8.. أحد الطلاب يدخل في نوبة صرع

وتعرض الفنان يحيى الفخراني، لمواقف أخرى، أهمها سقوط أحد الطلاب على الأرض، ودخوله في نوبة صرع، بسبب استفزاز زملائه له، ليتحدث أحد العاملين مع «بهجت»، ويؤكد له أنه سيحل هذه الأزمة سريعا، ويطلب منه الأخير أن يأتي بعبدالبديع إلى مكتبه ليتحدث معه في عدد من الأمور.

وفي جلسة بين عبدالبديع وبهجت، طلب الأخير منه أن يتحدث إلى الطلاب، وأن يؤدي دوره كمدرس، وهو التنشئة، إلا أن عبدالبديع رفض كل ما قاله الفنان يحيى الفخراني، ليؤكد له أنه إذا أدى هذا الدور سيرحل الكثير من الطلاب.

لكن عبدالبديع رفض كل ما قاله الفنان يحيى الفخراني، ليخبره بعد ذلك أن يدخل هو بنفسه، ويتحدث مع الطلاب في الموضوعات كافة التي يريد التحدث فيها، وانتهت الجلسة دون أتفاق بينهما على أي شيء.

مواعيد عرض عتبات البهجة على dmc في رمضان 2024 الحلقة 9

وستُعرض الحلقة الجديدة من مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc، في تمام الساعة 6 وربع مساءً، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it، وتكون الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً و5 صباحًا يوميًا.