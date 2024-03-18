الابتزاز الإلكتروني.. قضية جديدة يطرحها مسلسل عتبات البهجة

شهدت أحداث الحلقات الماضية من مسلسل عتبات البهجة، مناقشته لبعض القضايا المهمة التي يواجهها عدد كبير من أفراد المجتمع، ومن ضمن هذه القضايا قضية الابتزاز الإلكتروني التي تتعرض له بعض الفتيات من قبل الشباب، وتناول المسلسل هذا الأمر من خلال تعرض حفيدة يحيى الفخراني لهذا التصرف الذي ينص القانون المصري على تجريمه.

ما هو الابتزار الإلكتروني؟

هناك عدة أشكال من الابتزاز الإلكتروني من ضمنها تهديد الأشخاص وابتزازهم بصورهم الشخصية، أو ترويعهم عن طريق الرسائل النصية على أي منصة من منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لما أكده المحامي بالنقض «سميح السيد» في حديثه لـ«الوطن»، أن الغرض من هذا الأمر في أغلب الحالات هو طلب الأموال من الضحية.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

القانون المصري يجرم الابتزاز الإلكتروني بجميع أشكاله، ووفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات فإن مرتكب هذه الجريمة إذا ثبتت عليه التهمة سيكون مصيره السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، حيث تختلف كل قضية عن الأخرى في الطريقة والغرض.

كيف تبلغ عن الابتزاز الإلكتروني؟

هناك عدة طرق يمكن للشخص الإبلاغ بها على ما يتعرض له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعد أبرزها الاتصال بمباحث الإنترت على رقم 108 وسيتم التعامل مع البلاغ لضمان حق الشاكي، وهذا وفقًا لما أكده المحامي بالنقض «سميح السيد».

قصة مسلسل عتبات البهجة

تدور أحداث مسلسل عتبات البهجة حول «بهجت الأنصاري» الذي يعيش رفقة أحفاده الذي يواجه معهم بعض المشاكل الاجتماعية التي تواجهها الأسر المصرية في الواقع، كما يقوم بتقديم محتوى يحمل اسم المسسل نفسه، يساعد به متابعيه للحصول على البهجة والسعادة في الحياة، والعمل من بطولة يحي الفخراني ويشاركه عدد كبير من النجوم أبرزهم جومانة مراد، وصلاح عبدالله، ويوسف عثمان، وهنادي مهنا.