ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8.. يحيى الفخراني يعالج مشكلات السنتر

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بحوار بين حفيدة الفنان يحيى الفخراني وأحد أصدقائها، الذي أخبرها بأنه لم يكن مطئمن لعلاقتها بهذا الشاب الذي ظهرت معه في الصور، التي كانت سببًا في أزماتها الحلقات الماضية، وإليكم ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8 يحيى الفخراني.

ملخص مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8

وتحدث أحد أصدقاء جميلة حفيدة «يحيى الفخراني» خلال تواجدهم في أحد الكافيهات، ونصحها بأنه لا بد أن تتعامل مع الأمور كافة وكأنها لم تحدث، ويطلب منها أن يخرجوا في المساء، لكنها ترفض بسبب الوقت المتأخر ليلا.

وكرر الفنان يحيى الفخراني «بهجت» أن يؤدي دور المدير في سنتر الدروس الخصوصية، ليتعرض خلال أول أيام إدارته إلى العديد من الموافق بداية من موقف الابتزاز الإلكتروني لإحدى الطالبات، والذي كان الحديث عنها في الحلقة الماضية، وعمل عجوز دون الحصول على مقابل مادي.

وأحد المواقف الذي تعرض له «بهجت»، هو سقوط أحد الطلاب أمامه ليدخل في نوبة صرع، ليكتشف أن زملائه في الدرس هم السبب، وهو معتاد على ذلك.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 8

وذهب حنفي «محسن منصور» إلى نعنانة «جومانا مراد»، وطلب منها الزواج من شقيقتها الصغرى فلة «هنادى مهنا»، لكنها تحدثت معه أنه متزوج، ليؤكد لها أنها حال موافقتها ستنتهي علاقته بكل زواجته الحاليين.

مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني، يدور في قالب اجتماعي كوميدي ممزوج بالإثارة والتشويق والمفاجآت، ويجسد «الفخراني» شخصية بهجت الأنصاري.

ومسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.