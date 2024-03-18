موعد عرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 7 على قناة DMC اليوم

تُعرض الحلقة رقم 7 من مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC اليوم الساعة 6:15، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، بينما تعرض حلقة الإعادة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساءا.

ووجه بهجت الاتهام لحفيده بالسرقة، ليعرف بعدها بالصدفة من «وفاء صادق» أن جميلة حفيدته تعرضت للابتزاز، ودافعت الفنانة وفاء صادق عن حفيدة بهجت، معتبرة أن الفنان يحيى الفخراني لا يعرف ما مرت به، ليخبرها بهجت أن عليها التوقف عن الحديث عن هذا الأمر، وأنه يعرف كل التفاصيل.

يعيش بهجت مشكلات جديدة بسبب حفيديه

جاء ذلك بعد أن دخل الفنان يحيى الفخراني، الذي يجسد دور بهجت الأنصاري في مسلسل عتبات البهجة، في ورطة جديدة، ضمن أحداث الحلقة رقم 7، إذ يعيش بهجت مشكلات جديدة بسبب حفيديه وأصبح يشعر أنه لم يعد قادرا على تربيتهم، بعد المشكلات التي تعرض لها بسببهم، بداية من مشكلة حفيدته جميلة والصور المخلة.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.