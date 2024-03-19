مسلسل محارب الحلقة 8 لحسن الرداد.. مقتل ماجد المصري وتامر عبدالمنعم

جريمة قتل شهدها مسلسل محارب الحلقة 8 بطولة حسن الرداد، إذ يُقتل رجل الأعمال محمود العزازي «ماجد المصري» ومحاميه وصفي النجار «تامر عبد المنعم» برصاص مجهول، في أثناء الاتفاق مع محارب «حسن الرداد» على التنازل عن قضية دهس والدته، وأبلغ «رامي» نجل العزازي، الشرطة بمقتل والده والمحامي، وجرى نقلهما إلى المستشفى والتحقيق في الواقعة.

مسلسل محارب الحلقة الثامنة

وخلال مسلسل محارب الحلقة الثامنة، تمكن «محارب» من الهروب من موقع الحادث حتى لا يُقبض عليه، وتوجهت الشرطة لمعاينة الحادث وأجرت التحريات اللازمة وفحصت أدوات الجريمة، لتكتشف موتوسيكل «المصدي» محمود الليثي، صديق محارب، متروكًا في موقع الحادث، فستدعيه الشرطة للتحقيق معه.

جريمة «العزازي» تتحول لقضية رأي عام

وفي مسلسل محارب، أبلغ المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، رامي العزازي أنّ يثبت في أقواله في التحقيقات أنّ محارب حاول قتله في أثناء توقيع الاتفاق على التنازل عن قضية دهس والدته، وأنّ والده الراحل فداه، ليموت بعد ذلك مع المحامي وصفي، في محاولة منه لإظهار الواقعة على أنها جريمة ثأر مدبرة، على الرغم من أنّ «محارب» برئ منها، وتحدث للقنوات الفضائية بذلك لتصبح قضية رأي عام.

وتقدم عنتر «حسني شتا» لخطبة إنجي «ناهد السباعي» من والدها، على الرغم من أنه مكتوب كتابها على «محارب»، ووافق الأب على هذه الزيجة وتطليق ابنته كونه لا يرغب في زواجها من محارب، وأتي لها بشيخ لاعتقاده بأن ابنته مسحورة بمحارب لعدم موافقتها على عنتر، فضربت إنجي، الشيخ وطردته من المنزل.