مسلسل محارب الحلقة الثامنة.. صراع تامر عبد المنعم وأحمد زاهر على محارب

صراع واضح ومعلن ضمن حلقات مسلسل محارب المعروض على قنوات cbc، بين المحاميان «وصفي» الذي يجسد دوره الفنان تامر عبدالمنعم و«حسام» الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، بعد تعرض عزيز وعزازي ووصفي لإطلاق نار في نهاية حلقة أمس، وينتظر الجمهور أحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة الثامنة.

مسلسل محارب الحلقة الثامنة.. صراع تامر عبد المنعم وأحمد زاهر

وكشفت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل محارب التي عرضت مساء أمس، تعرض «جيهان» زوجة عزازي لتهديد واضح وصريح من جانب المحامي وصفي الذي كشف تلاعبها بمساعدة المحامي حسام في الأوراق المالية للشركة واستيلائهما على ملايين الجنيهات دون علم زوجها، حيث حصل وصفي على المستندات التي تدين جيهان ووصفي، ضمن مسلسل محارب الحلقة الثامنة بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، منة فضالي، ماجد المصري.