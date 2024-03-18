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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة الثامنة

كتب:

انتصار الغيطانى
03:01 م | الإثنين 18 مارس 2024
موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة الثامنة

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة الثامنة

تحرص قناة CBC دراما على الالتزام بمواعيد عرض المسلسلات اليومية، حيث تعرض القناة على مدار اليوم أكثر من مسلسل بينها صدفة ومسار إجباري ومحارب، الذي استحوذ على اهتمام المشاهدين بسبب أحداثه السريعة والمتواصلة في المسلسل، حيث تشهد كل حلقة أحداثا جديدة تجذب مزيد من المشاهدين، لذا فإنّ موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 8 سيكون وفق خريطة القناة التي كشفت عنها شبكة CBC.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 8 

وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة CBC دراما الحلقة 8، فتأتي في الأوقات التالية.

- عرض الحلقة في المرة الأولى من مسلسل محارب الساعة 10:30 مساءً اليوم.

- عرض الحلقة في المرة الثانية من مسلسل محارب الساعة 1:30 صباحا.

- تُعرض الحلقة في المرة الثالثة من مسلسل محارب الساعة 9 صباح الغد.

أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل محارب

وشهدت أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل محارب، موافقة «عزيز» على الحصول على دية والدته، مقابل أن يقدّم رامي العزازي كفنة له، وهذا ما يتم الاتفاق عليه مع المحامي وصفي مع دفع الدية وإنهاء القضايا المتهم فيها محارب، وخلال إتمام الأتفاق يتعرض الثلاثة لإطلاق نار من مجهول.

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بقلم انتصار الغيطانى