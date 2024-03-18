ملخص الحلقة الثامنة مسلسل محارب.. من قتل العزازي ومحاميه؟

شهد ملخص الحلقة الثامنة مسلسل محارب لـ حسن الرداد أحداث مثيرة، بعد مقتل رجل الأعمال محمود العزازي «ماجد المصري» ومحاميه وصفي النجار «تامر عبد المنعم» برصاص مجهول، أثناء الاتفاق مع محارب على التنازل عن قضية دهس والدته، وأبلغ رامي نجل العزازي بإبلاغ الشرطة بمقتل والده والمحامي وصفي، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ملخص الحلقة الثامنة مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة الثامنة مسلسل محارب، تقوم الشرطة بالتحريات ومعاينة مكان الحادث فتكتشف أن الجريمة تمت باستخدام موتوسكيل المصدي «محمود الليثي» صديق محارب وتم تركه في موقع الحادث، فستدعيه الشرطة للتحقيق معه، وتخبر محامي محارب بأن محارب مدان في جرائم تقوده إلى الإعدام ومن الأفضل له الاعتراف وتسليم نفسه.

هل قتل حسام العزازي ووصفي؟

وفي مسلسل محارب، يخبر المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» رامي العزازي بأن يثبت في أقواله في التحقيقات أن محارب حاول قتله أثناء توقيع الاتفاق على التنازل عن قضية دهس والدته وقام والده العزازي بمفاداته فمات مقتولاً هو والمحامي وصي، وأصر المحامي حسام على أن تكون هذه الأقوال هي المعروف لدى الرأي العام لإدانة محارب في جريمة ثأر لوالدته، وربما يظهر من خلال ذلك أن حسام الجيوشي وراء مقتل العزازي ووصفي، وهو ما يتم اكتشاف في الحلقات القادمة.