7 نصائح للتعامل مع الأمطار الغزيرة على مدار الـ24 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة شهدتها معظم محافظات الجمهورية، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى التعامل معه بحذر تام، تجنبًا للتعرض إلى الصعق الكهربائي في بعض الأحيان، حال ملامسة الأعمدة الكهربائية في أثناء التواجد بالخارج، ليوجه محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للتعامل مع تلك الأحوال الجوية.

وجب على المواطنين أخذ كل الاحتياطات، للتعامل مع التغيرات الجوية التي نشهدها، في مختلف محافظات الجمهورية، ويمكن تناول هذه النصائح على النحو التالي، وفقا لـ«القياتي» خلال حديثه لـ«الوطن» فيما يلي:

7 نصائح للتعامل مع الأمطار

وتابع «القياتي» أنه وجب على المواطنين عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، ونصح بضرورة متابعة النشرات الجوية يوميًا، نظرًا لما نشهده من تغيرات خلال فترات زمنية قصيرة، معلنًا فرصة استمرار سقوط الأمطار على نحو الـ24 ساعة المقبلة: «الأمطار مستمرة غدًا على السواحل الشمالية هتكون متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، مثل شمال سيناء وقد تمتد خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى».

ننصح المواطنين في نطاق المدن الساحلية، بتوخي الحذر التام في أثناء تساقط الأمطار وعدم ملامسة أعمدة الإنارة في الشارع.

والمواطنون في سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر عليهم توخي الحذر التام خاصة المسافرين.

كما نوه «القياتي» بأن هناك فرصة لتشكل السيول، وإن كانت خفيفة وذلك نتيجة لكمية الأمطار المتساقطة اليوم والمتوقع سقوطها غدا.

وقدّمت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الأمطار، خاصة في الأماكن المعنية بـ سقوط الأمطار وجاءت على النحو التالي: