سقوط أمطار على مدن البحر الأحمر اليوم.. وغرفة العمليات: تصل إلى سيول

حذرت غرفة عمليات البحر الأحمر، اليوم الاثنين، من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مدن المحافظة، خاصة في الجنوب، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأعلنت محافظة البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد القصوى، وحالة الطوارئ، لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

سقوط أمطار على مدن البحر الأحمر

وأفادت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار على مدن المحافظة، خاصة مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، وتصل إلى حد السيول في جنوب المحافظة وعلى المناطق الجبلية.

وحذرت غرفة العمليات قائدي المركبات من سقوط الأمطار، وناشدتهم بتوخي الحيطة والحذر، سواء على الطرق الداخلية أو الخارجية للمدن، وعدم السير على الطرق، والالتزام بالسرعات المقررة واتباع إرشادات المرور.

سقوط أمطار على 19 محافظة

وأعلنت غرف العمليات المركزية بالمحافظات، في بيانات، سقوط أمطار اليوم الاثنين متفاوتة الشدة على 19 محافظة، وهي البحيرة، والفيوم، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، والدقهلية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والمنوفية، والمنيا، وبني سويف، ومطروح، ودمياط، وبورسعيد، والأقصر، وقنا، وأسيوط، والوادي الجديد.