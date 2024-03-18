إصابة والدة منة فضالي بسرطان القولون

كشفت الفنانة منة فضالي تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها التي كانت قد تعرضت لوعكة صحية مؤخرا، وتم نقلها للمستشفى لتخضع لعملية جراحية دقيقة، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة.

إصابة والدة منة فضالي بسرطان في القولون

وقالت الفنانة منة فضالي إن والدتها أصيب بسرطان القولون فقالت: «عاوزه أشكر كل الناس اللي جاتلي المستشفى علشان يطمنوا على ماما، واللي اتصلوا بجد ألف شكر وفعلا المواقف بتبين الناس في ناس معرفهاش والله، جاتلي واتصلوا وناس كانت قريبة وكنت فاكراهم صحاب ولا فكروا حتى يسألوا بس معلش، وحقيقي بشكر من قلبي الرجولة كلها في عز ما هو مشغول مسابنيش الرجولة أمير كرارة».

وتابعت منة فضالي قائلة: «أنا أمي كان عندها كانسر في القولون وشلنا 90% منه عملنا تحويل مسار وحوار طويل جدا، ولسه مكملين في المستشفى بس إن شاء الله تتحسن، إيمان العاصي مي كساب لقاء سويدان عبير منير عفاف محروس وكيكي هجرسي منى عبدالسلام، متحرمش منكم ولا من جدعنتكم مسبتنيش لوحدي».

وأضافت منة فضالي قائلة: «حقيقي شكرا من قلبي لصاحبتي الوحيدة اللي معايا من أول ما جيت المستشفى منار المساعدة بتاعتي وضهري ابتسام وبنتها أمل، شكرا ليكم يا جماعة أول مرة أحس إني محبوبة وإني مش لوحدي».