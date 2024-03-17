والدة منة فضالي تخضع لعملية جراحية.. وابنتها: ماليش غيرها

أعلنت الفنانة منة فضالي تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة، ومن المقرر أن تجري عملية جراحية، مطالبة من الجميع الدعاء لها أن تخرج بالسلامة.

والدة منة فضالي تتعرض لوعكة صحية

ونشرت منة فضالي صور لوالدتها من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت :«أمي من يوم 2 في الشهر لحد دلوقتي في المستشفي كل الناس عارفة أنا مرتبطة بأمي أد إيه، لأني مليش غيرها في الدنيا، وهي كمان ملهاش حد غيري».

وأضافت:«هي داخلة دلوقتي تعمل عملية كبيرة أوي ده أكبر امتحان ليا أرجو منكم تدعولها تخرج بسلامة بحق الأيام المفترجة، يا رب مضرنيش بيها يا رب».

وتشارك منة فضالي فى السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل «محارب»، والتي تشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي.