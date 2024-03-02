منة فضالي تكشف تعرض والدتها لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى

كشفت الفنانة منة فضالي، تعرض والدتها لأزمة صحية ودخولها المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية.

تعرض والدة الفنانة منة فضالي لأزمة صحية

وأضافت «فضالي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدتها ستظل بالمستشفى لعدة أيام لإجراء الفحوصات الطبية ولحين استقرار حالتها الصحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها وأن تمر من أزمتها الصحية بخير.

تفاصيل مشاركة منة فضالي بموسم رمضان 2024

وتشارك الفنانة منة فضالي في بطولة مسلسل محارب والمقرر أن تنافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، إلى جانب عدد كبير من الفنانين من بينهم حسن الرداد، أحمد زاهر، سلوي عثمان، عابد عناني، محمود الليثي، وآخرين من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

وتدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية عزيز والذي يجسده الفنان حسن الرداد، وهو شخص قادم من الصعيد إلى القاهرة بعد وفاة والده من أجل البحث عن عمل وإعالة أسرته، ولكن يتفاجأ بالعديد من الأسرار التي تقلب حياته رأسًا على عقب.