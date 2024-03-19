مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. محمد رجب: حاولت أعمل حاجة صح

عبر الفنان محمد رجب، عن سعادته بالمشاركة كضيف شرف في مسلسل الحشاشين الحلقة 8، مع الفنان كريم عبد العزيز، وأدى خلال المسلسل شخصية أمير قلعة آلموت، التي يستولى عليها حسن الصباح لتكون مركزا لدولته وجماعته.

مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. محمد رجب يشكر العاملين على المسلسل

ونشر محمد رجب، مقطع فيديو يجمعه بكريم عبد العزيز، من كواليس مسلسل الحشاشين الحلقة 8، ممزوج بمشاهد من فيلم الباشا تلميذ، وكتب عليه: «حاولت أعمل حاجة صح وعملناها، بشكر اخويا وصاحبي النجم الكبير كريم عبد العزيز، وبوجه الشكر والتقدير لـ أخويا وحبيبي وصاحبي وعشره العمر السند والضهر الأستاذ حسام شوقي اللي خلاني أساهم في عمل من أهم وأعظم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية».

ووجه محمد رجب، خلال تدوينته الشكر للمخرج بيتر ميمي، بالإضافة إلى شركة سينرجي والمنتج تامر مرسي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ملخص مسلسل الحشاشين الحلقة 8

وشهد مسلسل الحشاشين الحلقة 8 العديد من الأحداث، بعد هروب حسن الصباح من السجن؛ إذ اتجه إلى إقليم الديلم في الشمال، ووقع اختياره على قلعة آلموت لتكون مقرا لدولته وينجح في الاستيلاء عليها بعد خداع أميرها.