يحظى موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 8 باهتمام كبير من قبل الجمهور، خاصة بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقات السابقة من المسلسل بعد سجن حسن الصباح بسبب مخططه لاغتيال الخليفة العباسي أثناء جوده في زيارة لدولتهم.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8 على قناة DMC، في تمام الساعة 9:45 مساءًا، ثم في الساعة 11 مساءًا على قناة DMC دراما، وتذاع الحلقة على منصة Watch It في تمام الساعة 7:15 مساءًا قبل عرضها تلفزيونيًا.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 8 على قناة DMC

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 8 على قناة DMC، تعاد في تمام الساعة 1:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 4:15 مساءًا، أما على قناة DMC دراما تعاد الحلقة الجديدة للمرة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحًا، إما الإعادة الثانية في 1:30 ظهرًا.

أحداث الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين

وشهدت الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين، نجاح حسن الصباح كريم عبدالعزيز في الهروب من سجن نظام الملك فتحي عبدالوهاب، وذلك بعدما أقنع حارس زنزانته بالانضمام إليه في دعوته الجديدة، ليكون في طريق الجنة ويترك طريق النار، على حد تعبيره.