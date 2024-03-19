جرى الإعلان عن مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 9، الذي يقدم من خلاله الفنان أمير كرارة شخصية دكتور ياسين الذي تورط من الحلقة الأولى في مقتل والده، ولا يزال يبحث عن الحقيقة .

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on فى رمضان 2024 الحلقة 9

ومواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on فى رمضان 2024 الحلقة 9 ستكون مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة، وسيكون هناك موعدين للإعادة، الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والآخر في تمام العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وصفاء الطوخي وملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل، وسيد رجب ومحمد لطفي وميرنا جميل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف بيتر ميمي واخراج أحمد نادر جلال .