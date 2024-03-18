مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. أحمد رزق يطلب الزواج من ملك قورة

توالت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8 بالمواجهة مجددا بين المعلم سعيد الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، ودكتور ياسين الرفاعي الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. أمير كرارة يترك عمله

وشهدت الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي تسبب المعلم سعيد في ترك دكتور ياسين لعمله بالصيدلية إذ نزل دكتور ياسين من المنزل ليذهب إلى عمله في الصيدلية ولكنه يجد صاحب الصيدلية يخبره بأنه استغنى عنه وجاء هذا بسبب المعلم سعيد.

ولكن حاولت سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل إيجاد عمل آخر لدكتور ياسين وبالفعل نجحت في إيجاد عمل بأحد المصانع له، وعلى الجانب الآخر حاولت والدة ياسين التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي وشقيقته جملات التي تقوم بدورها الفنانة رحاب الجمل، إيجاد عمل بسبب عدم وجود أموال معهم للمعيشة وبالفعل نزلوا إلى الشوارع ليبحثوا عن عمل.

فاروق يطلب يد ملك قورة

وتطورت الأحداث بمشهد لفاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فاروق وهو يذهب لمنزل زوجة عمه التي تجسد شخصيتها الفنانة صفاء الطوخي ومعه بوكيه ورد وطلب الزواج من رقية ابنة عمه التي تقدم دورها الفنانة ملك قورة ولكن انفعلت عليه زوجة عمه وطردته من المنزل وهو الأمر الذي جعله يهددهم بأنه سينتقم منهم.