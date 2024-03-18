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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة drama on الحلقة 8

كتب:

بسمة شطا
03:00 م | الإثنين 18 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

بعد عرض الحلقة 8 من مسلسل بيت الرفاعي اليوم عبر شاشة قناة on، يعرض عدة مرات مجددا عبر شاشة قناة on drama، وهو بطولة الفنان أمير كرارة، الذي يتورط في جريمة قتل.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة drama on الحلقة 8

ويأتي موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة drama on الحلقة 8 ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وسيكون هناك موعد أخر للإعادة وهو في تمام الساعة السادسة والربع صباح اليوم التالي، ويتم إعادتها مجددا في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساء اليوم التالي.

كما أن مسلسل بيت الرفاعي يُعاد مرتين عبر شاشة قناة on، الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي.

يذكر أنّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وسيد رجب وصفاء الطوخي ومحمد لطفي وميرنا جميل وعدد آخر من الفنانين، تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

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